Manchester City-PSG : Les compositions sont connues

Après la victoire au match aller (1-2), Manchester City reçoit le Paris Saint-Germain pour la demi-finale retour de cette Ligue des Champions.

Manchester City évoluera en 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages. Devant lui, Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias et Oleksandr Zinchenko. Bernardo Silva et Ilkay Gündogan accompagnent Fernandinho dans l'entrejeu tandis que la ligne offensive est composée de Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne et Phil Foden.

Côté parisien, Mauricio Pochettino opte pour un 4-2-3-1. On retrouve Keylor Navas derrière Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. L'entrejeu est constitué de Leandro Paredes et Ander Herrera. Seul en pointe, Mauro Icardi est soutenu par Angel Di Maria, Marco Verratti et Neymar.

Voici la composition de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - Silva, Fernandinho, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Voici la composition du Paris Saint-Germain : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Herrera - Di Maria, Verratti, Neymar - Icardi