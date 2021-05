Officiel : Un ancien joueur du Club de Bruges et de Westerlo rejoint le Lierse Kempenzonen

Le Lierse Kempenzonen s'active en coulisses pour préparer la nouvelle saison. Le pensionnaire de D1B a recruté un nouveau renfort en la personne de Guillaume De Schryver.

Libre de tout contrat depuis son départ de Westerlo au mois de septembre dernier, Guillaume De Schryver a signé gratuitement un bail d'une saison au Lierse Kempenzonen. Formé au Club de Bruges, le milieu offensif avait ensuite rejoint le Standard de Liège avant de rallier le Cercle puis Westerlo où il évoluait depuis 2018. Après avoir disputé 41 rencontres chez les Campinois et n'entrant plus dans les plans de Bob Peeters, le joueur âgé de 24 ans et le club ont ont décidé d'un commun accord de mettre fin à son contrat jusqu'en juin 2021 au Kuipke.

En quête d'un nouveau défi, De Schryver s'est entraîné avec Lierse au cours des deux dernières semaines de la saison. Au cours de cette période, il a fait une bonne impression, qui s'est traduite par un contrat d'une saison.