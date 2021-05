Arsène Wenger pointe du doigt la faiblesse du PSG

Le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City ce mardi soir (1-2, 0-2).

Le Paris Saint-Germain a encore beaucoup de lacunes pour aller remporter la Ligue des champions, selon Arsène Wenger.

"On pourrait dire que ce soir, le PSG a bien joué et montré des vraies qualités sur plusieurs aspects de son jeu. Mais ils ont été pris deux fois en contre-attaque. L’important désormais c’est de bien analyser. La défense n’est pas assez bonne pour gagner la Champions League. Il y a un gros potentiel mais des corrections à faire. Les matchs de haut niveau demandent concentration, calme et contrôle. On ne peut pas ignorer qu’ils ont terminé les deux matchs à dix. Ça s’est encore répété. Ils doivent progresser dans la discipline quand les choses tournent mal. C’est une part importante dans les matchs de haut niveau", a lâché le consultant pour beIN SPORTS.