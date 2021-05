Nouvelle prolongation à Malines

Le Kavé continue de peaufiner son noyau pour la saison prochaine.

Toujours engagé dans la course à l'Europe via les playoffs 2, la Kavé malinois prépare aussi ardemment la saison prochaine. Nikola Storm, Yannick Thoelen et Arno Valkenaers avaient déjà prolongé l'aventure la semaine dernière, c'est désormais au tour de Gustav Engvall. L'attaquant suédois, arrivé en provenance de Bristol City en 2018, a signé un contrat de trois ans avec le Kavé.

Écarté depuis le début de l'année en raison d'une blessure au genou, Gustav Engvall n'a disputé que 11 rencontres cette saison. Au total, il a porté le maillot du Kavé à 55 reprises en match officiel, pour un bilan plus qu'honorable de 12 buts et 13 assists.