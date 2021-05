Eden Hazard sort du silence : "Je suis désolé"

Mercredi soir, quelques secondes après le coup de sifflet final, une image a mis le feu aux poudres en Espagne. Eden Hazard, très souvent blessé depuis son arrivée à Madrid à l'été 2019, a été vu en train de plaisanter avec ses anciens coéquipiers de Chelsea alors que le Real venait d'être éliminé.

Une scène évidemment qui a créé une énorme polémique en Espagne au lendemain de l'élimination du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions. Depuis ce mercredi matin, la presse ibérique n'a pas épargné le capitaine des Diables Rouges.

Toutefois, le Belge a tenu à présenter ses excuses sur Intagram. "Je suis désolé. J'ai lu beaucoup d'opinions sur moi aujourd'hui et ce n'était pas mon intention d'offenser les fans du Real Madrid. Cela a toujours été mon rêve de jouer pour le Real Madrid et je suis venu ici pour gagner. La saison n'est pas encore finie et nous devons nous nous battre pour remporter la Liga. Hala Madrid!", a explqué Eden Hazard.