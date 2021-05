"Je n'ai rien à montrer au PSG"

L'entraîneur allemand du PSG va atteindre pour la deuxième fois de suite la finale de la Ligue des Champions.

Mercredi, Chelsea s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en éliminant le Real Madrid (1-1, 2-0). Après cette qualification, l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel a tenu à écarter l'idée d'une éventuelle revanche par rapport au Paris Saint-Germain, qui a licencié le technicien allemand en décembre dernier et n'a pas réussi à passer l'obstacle Manchester City (1-2, 0-2).

"Je vais vivre une seconde finale de Ligue des Champions. Mais ce n'est pas pour montrer quoi que ce soit au PSG ou quelque chose d'autre. C'est un cadeau de travailler dans le foot au quotidien. Et d'avoir des grands joueurs qui poussent et ont confiance en moi. On m'a donné la chance d'entraîner Paris ou Chelsea. Car il faut un club très fort pour arriver en finale", a rappelé Tuchel pour RMC Sport.