La tuile pour le Standard de Liège : le Rouche en forme du moment est out pour la réception de La Gantoise

Ce samedi soir, le Standard de Liège reçoit La Gantoise lors de de la deuxième journée des Playoffs 2.

Mauvaise nouvelle pour Mbaye Leye en provenance de l'infirmerie avant la réception de La Gantoise. Le T1 des Rouches ne pourra pas compter sur une pièce majeure. "Hugo Siquet n'est pas encore prêt tandis que Gojko Cimirot revient, il s'est entraîné hier et c'est de bon augure. Par contre, la tuile, c'est Jackson Muleka. Il a malheureusement eu une surcharge au niveau du genou et celui-ci est gonflé. Il ne sera pas là. Noë Dussenne est blessé aussi, il a reçu un coup et est incertain", a confié le technicien sénégalais en conférence de presse.

"Quand tu es le meilleur joueur au Standard, tu te blesses. Il était en grande forme et au-dessus du lot le week-end dernier. Il va falloir faire avec", a souligné Mbaye Leye.

Ce week-end, Muleka avait l’occasion d’égaler la performance de Michaël Goosens établie en 2000, à savoir marquer un but dans sept rencontres d’affilée.