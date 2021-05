Lukaku enterre la hache de guerre : "Zlatan est un grand joueur et nous en avons besoin en Serie A"

La rivalité entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic a rythmé la saison en Serie A, culminant lors d'une altercation lors du second derby de Milan. Désormais couronné champion d'Italie, Lukaku a enterré la hache de guerre.

Une fois le Scudetto en poche, Romelu Lukaku semblait avoir à nouveau lancé une petite pique à direction de Zlatan Ibrahimovic, tweetant : "Inclinez-vous devant le vrai roi de Milan". Mais dans un entretien avec le Corriere della serra, Lukaku a tenu à calmer le jeu et a salué son rival suédois. Revenant sur l'altercation entre les deux hommes, il a expliqué : "Nous perdions 1-0, j'ai manqué une occasion et j'étais un peu énervé. Ses mots m'ont énervé. Je ne suis pas content d'avoir réagi comme ça, mais je ne suis pas du genre à me laisser marcher dessus. Je suis quelqu'un de calme, mais je me bats jusqu'à la mort pour mon équipe et mes équipiers".

"Zlatan est un grand joueur, il a gagné partout où il est passé, il a marqué plus de 500 buts", pointe Lukaku. "Quant à l'homme, jusqu'à Manchester United, j'avais une bonne relation avec lui. Nous avons besoin de joueurs de son niveau en Serie A. Il veut gagner pour lui et Milan, je veux gagner pour l'Inter, il y a désormais Mourinho à la Roma. Ce sont de bonnes choses pour le niveau du championnat", estime le Diable Rouge.