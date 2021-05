Andrea Pirlo vers la sortie? "Je continue à y croire"

La Juve est le grand perdant du week-end en Serie A, mais Andrea Pirlo n'a pas encore dit son dernier mot.

Étrillée par le Milan AC, la Juventus a pris un sacré coup au moral, dimanche soir. Désormais cinquièmes de Serie A, les Bianconeri vont devoir s'arracher pour aller chercher un ticket pour la prochaine Ligue des Champions.

Et l'avenir d'Andrea Pirlo semble s'écrire en pointillés du côté de Turin. Mais le coach de la Juve n'abdique pas. "Rendre ma démission? Non! J'ai accepté ce job avec beaucoup d'enthousiasme et, même si c'est difficile, je continue à me battre. Je pense que je peux faire mieux et je veux inverser la tendance, avec l'équipe. Je continue à y croire."