La Chine naturalise cinq joueurs en vue du Mondial 2022

La Chine espère se qualifier pour le Mondial 2022 et met toutes les chances de son côté : le sélectionneur Li Tie a appelé pour la première fois cinq joueurs naturalisés.

La fédération chinoise a appelé cette semaine pour la première fois cinq joueurs nés à l'étranger et disposant de la nationalité chinoise, qui doivent aider la sélection à se qualifier pour son premier Mondial depuis 2002. Ces naturalisations ont commencé en 2019 et se soldent donc par la sélection par Li Tie de trois Brésiliens (Elkeson, Fernando Henrique et Alan Carvalho) et deux Britanniques (Nico Yennaris et Tyias Browning) évoluant en championnat chinois.

La Chine est actuellement 2e de son groupe qualificatif pour le Mondial 2022, à 8 points de la Syrie, en tête, et à égalité avec les Philippines. Le premier est qualifié directement, le second ira aux barrages.