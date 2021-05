🎥 Naples écrase l'Udinese avec quelques très jolis buts

Le Napoli a provisoirement pris la deuxiĂšme place du classement de Serie A en Ă©crasant l'Udinese.

Le premier but du Napoli est tombé à l'issue d'un beau mouvement de Victor Osimhen, dont profite Zelinski ; le second est une véritable merveille de frappe enroulée signée Fabian Ruiz. L'ancien attaquant du RSC Anderlecht, Stefano Okaka, inscrit à son tour un joli but en pivot pour relancer le suspens, mais l'Udinese s'écroulera totalement en seconde période, via des buts de Lozano, Di Lorenzo et Insigne qui portent le score à 5-1 et permettent aux Partenopei de se hisser à la seconde place de Serie A.