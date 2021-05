Jonathan Lardot s'excuse auprès de Marco Ilaimaharitra: "J'aurais dû réagir autrement"

La saison passée, le match entre Malines et Charleroi a été le théâtre de tristes événements : Marco Ilaimaharitra a pris un carton jaune après avoir signalé des cris racistes à son encontre depuis les tribunes. Jonathan Lardot, arbitre de la rencontre, a fait son mea culpa.

Dans l'émission "FC United", Jonathan Lardot est revenu sur cet incident. "J'aurais dû réfléchir calmement deux secondes, et être prêt à l'écouter. Je n'ai malheureusement pas eu cette réaction", regrette-t-il. "Pendant le match, j'ai eu une discussion avec Marco, qui m'a dit qu'on lui criait dessus des tribunes. Mais je ne pouvais rien y faire, je n'entendais rien".

Une fois calmé, dans les vestiaires, le médian carolo a expliqué clairement ce qui s'était passé. Lardot et son équipe ont alors vu les images et compris que quelque chose n'allait pas. "Je me suis alors dit que j'aurais pu y faire quelque chose et que je ne l'avais pas fait. Et en lui donnant ce carton jaune, c'est comme si je soutenais les propos du supporter en question", estime Jonathan Lardot. "Ce n'était pas le but. Nous ne soutenons pas le racisme. Je suis désolé de cette situation et je m'excuse encore auprès de Marco. J'aurais dû gérer la situation différemment".