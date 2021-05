Sinan Bolat ne veut pas d'excuses : l'Europe est "un must" pour La Gantoise

Sinan Bolat veut absolument aller chercher l'Europe avec La Gantoise, et cela passera par une performance en playoffs. Les Buffalos sont actuellement derniers de leur groupe ...

La Gantoise a terminé septième du classement régulier et veut désormais aller chercher l'exploit et un ticket pour l'Europe. "Si on regarde toute notre saison, ce serait une belle réussite et on en serait content, mais sans être euphorique. En soi, une cinquième place ne devrait pas nous suffir, mais au vu des circonstances, on serait heureux d'un ticket européen", reconnaît Sinan Bolat dans Het Laatste Nieuws.

Gand compte 4 points de retard sur la tête et le KV Ostende. "On doit tout donner dans les quatre derniers matchs, nous n'avons plus d'excuses. Nous nous le sommes promis et nous le ferons", conclut Bolat.