Un adversaire en pleine confiance pour Anderlecht: "Nous seront prêts!"

Le Sporting affrontera, à deux reprises en quatre jours, un Racing Genk en pleine forme.

Après des partages à Bruges et contre l'Antwerp, le Sporting d'Anderlecht met le cap sur le Racing Genk, qu'il affrontera d'abord en déplacement ce mercredi, avant de recevoir les Limbourgeois, dimanche, au Lotto Park.

Une double confrontation qui s'annonce périlleuse pour les Bruxellois contre des Limbourgeois en pleine forme. Après avoir empoché la Coupe, les hommes de John van den Brom ont réussi le carton plein en playoffs 1 avec, notamment, une impressionnante prestation contre le Club de Bruges, vendredi dernier.

Et Vincent Kompany en est conscient. "Ils sont dans une bonne période et on voit qu'ils sont en confiance", note le coach du Sporting. "On ne pourra pas se permettre d'être un petit pourcent en-dessous, parce que c'est une équipe très bien organisée, mais nous seront prêts", assure encore Vincent Kompany, déterminé à cueillir un premier succès en playoffs 1.