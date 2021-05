Les arbitres des finales de la Ligue des champions et de l'Europa League sont connus

Les arbitres de ces deux rencontres viennent d'être dévoilés. Le Français Clément Turpin a été désigné pour diriger la finale de la Ligue Europa qui mettra aux prises Villarreal et Manchester United.

Pour la finale de la Ligue des Champions, c'est l'Espagnol Antonio Matheu Lahoz qui a été choisi. L'arbitre âgé de 44 ans prendra donc part au match entre Manchester City et Chelsea.

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spain) - #UCL



Clément Turpin (France) - #UEL



