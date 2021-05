Officiel : Jens Naessens rebondit en D1B

Les Jaune et Noir ont annoncé la nouvelle ce mercredi.

Jens Naessens rejoint le Lierse Kempenzonen où il a signé un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire. L'attaquant âgé de 30 ans, passé par Zulte Waregem avec qui il a été vice-champion en 2013, le KV Malines, Westerlo et Roulers, était sans club depuis décembre dernier après une aventure à Foggia en D3 italienne.

"L'année dernière, j'ai commencé une aventure à l'étranger où tout s'est bien passé jusqu'à ce que je ne me blesse", a déclaré Jens Naessens via le site du club. "C'était une année vraiment malchanceuse. Lorsque le Lierse m'a contacté, je n'ai pas hésité. Il était important pour moi d'avoir une vision claire de ma carrière. Je suis impatient de reprendre la compétition et de marquer des buts. J'ai toujours gardé un excellent souvenir des matches au Lisp avec une bonne ambiance. Que la saison commence !"

Le Lierse a terminé à l'avant-dernière place en D1B cette saison avec 16 points en 28 matchs.