Le danger numéro 1 pour le Standard? "Je n'avais jamais connu une aussi belle période"

Blessé en début de saison, Nikola Storm termine la saison en boulet de canon et le Standard devra s'en méfier, jeudi, après-midi.

Le Kavé a forcé la route des playoffs et reste en course pour une place européenne, grâce à un excellent quatre sur six. Et c'est en partie Nikola Storm qui a permis au Kavé d'en être là aujourd'hui.

Auteur de sept buts lors des quatre derniers matchs, l'ancien Brugeois vit une période faste. "Je n'avais jaais vécu une telle période. Tout rentre. Pourquoi ça marche aussi bien? J'ai eu une sorte de déclic et j'ai aussi un peu de réussite", estime-t-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Nikola Storm a, en tout, appris à soigner sa finition et son travail paye. "Cela a toujours été ce que je devais améliorer dans mon jeu. Par le passé, j'avais tendance à vouloir frapper trop fort. Ces dernières semaines, je me suis concentré sur ma finition." Une concentration qui porte ses fruits. Le Standard est prévenu.