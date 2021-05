Arsenal : Daniel Ek voit son offre de rachat être refusée !

Daniel Ek avait publiquement affiché sa volonté de racheter Arsenal, avec le soutien de plusieurs légendes du club londonien comme Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira.

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas atténuer la colère des supporters d'Arsenal. Daniel Ek, le patron de de Spotify, a publié un communiqué ce samedi soir dans lequel il annonce avoir transmis une offre de rachat au propriétaire des Gunners (la famille Kroenke), qui l'a refusée. Le montant serait de l'ordre de près de 2 milliards d'euros.

"Cette semaine, une offre, qui comprenait la propriété des fans, une représentation au conseil d'administration et une part en or pour le supporter, a été faite à la fois à Josh Kroenke et à ses banquiers. Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas besoin d'argent. Je respecte leur décision mais reste intéressé et disponible si cette situation venait à changer", a écrit Daniel Ek dans son communiqué.