John Van den Brom évoque enfin le titre avec Genk après la victoire à Anderlecht

Le Racing Genk a longtemps joué les modestes, mais à deux matchs de la fin, John Van Den Brom ne peut plus s'en cacher : oui, dans le Limbourg, on y croit.

Après un match moindre mercredi, Genk s'est relevé et est venu prendre les trois points avec efficacité à Anderlecht, sortant de ce double duel invaincu et plus dans la course au titre que jamais. "Je suis fier que l'équipe, après ce match plutôt difficile mercredi, ait été capable de venir jouer de cette façon ici", se réjouit John Van den Brom. "Nous avons essayé de les empêcher de toucher le ballon, nous avons mis beaucoup de pressing. Nous sommes venus ici pour gagner, notamment pour laisser Anderlecht à distance".

Cette course à la seconde place est bien partie pour être gagnée, mais on se prend évidemment à rêver à mieux du côté de Genk, qui maintient la pression sur Bruges : le Club n'est plus qu'à deux points et le Racing est le seul club à avoir gagné dans ces mini-Playoffs. "On ne peut plus nier que nous avons mis la pression sur Bruges", concède Van den Brom.

Oui, nous croyons au titre

"Oui, nous croyons au titre, nous sommes désormais plutôt proches. Le FC Bruges était déjà annoncé champion, ce n'était soi-disant plus possible. La pression est donc clairement sur eux", pointe le Néerlandais. "Nous verrons comment ils vont la gérer. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie (sic). Nous visions la seconde place, mais les petites erreurs de l'autre côté font que nous sommes dans la course au titre, et c'est génial".