Anderlecht n'abandonnerait pas l'idée de conserver Abdoulay Diaby

Anderlecht aura du pain sur la planche cet été, notamment pour conserver ses prêts. Majeed Ashimeru devrait rester, et le club espère convaincre Lukas Nmecha et Matt Miazga, mais le cas d'Abdoulay Diaby paraissait plus compliqué.

Abdoulay Diaby n'a jamais vraiment convaincu sur le terrain, et souffre depuis quelques semaines de douleurs au dos qui le tiennent même parfois éloigné de la sélection d'Anderlecht. Pourtant, le RSCA envisagerait de conserver le Malien de 29 ans ... si le prix d'achat était revu à la baisse. Malgré son seul but en 9 matchs joués à peine, Anderlecht croit en ses qualités. L'option d'achat est également à 3 millions d'euros et à ce prix, c'est impensable que la direction anderlechtoise la lève. Il faudra négocier avec le Sporting Lisbonne : soit pour un nouveau prêt, soit pour une ristourne sur un joueur qui n'a pas vraiment d'avenir au Portugal. Sans ça, et vu les difficultés à prévoir pour conserver Nmecha, Anderlecht devra se chercher deux attaquants cet été.