Bruno Fernandes élu joueur de la saison par les supporters de Manchester United

Bruno Fernandes a été élu Joueur de la saison par les supporters de Manchester United, une belle récompense pour le Portugais auteur de 18 buts et 11 assists en 36 matchs de Premier League. Fernandes a également remporté le trophée de but de la saison pour sa superbe frappe face à Everton.

He's out of this world 🪐💫 🥁 Introducing our 𝗦𝗶𝗿 𝗠𝗮𝘁𝘁 𝗕𝘂𝘀𝗯𝘆 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿, presented by @adidasfootball , @B_Fernandes8 🏆 #MUFC #MUFCPOTY

It simply had to be him 🤩🇵🇹@B_Fernandes8's stunning strike v Everton is our 𝗚𝗼𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 ☄️#MUFC #MUFCPOTY