Jean-François Gillet raccrochera les crampons à l'issue de la saison

Comme prévu, le portier liégeois prendra sa retraite à l'issue de la saison 2020-2021.

Jean-François Gillet prendra sa retraite à la fin de la saison. Le gardien âgé de 41 ans terminera le championnat dans les buts du Standard de Liège étant donné qu'Arnaud Bodart doit observer quelques jours de repos après sa commotion cérébrale survenue dimanche à Malines.

Le portier restera chez les Rouches puisqu'il intégrera dès la saison prochaine le staff sportif de Mbaye Leye et remplacera Jan Van Steenberghe, non reconduit, comme entraîneur des gardiens. "Il mettra donc sa grande expérience au service de notre équipe première afin de continuer à faire progresser nos gardiens pros et également accompagner le passage de nos meilleurs jeunes vers l’élite", peut-on lire dans le communiqué du matricule 16.