La Juventus révèle son maillot pour la saison 2021-2022

La Juventus a révélé son nouveau maillot domicile, qui sera porté la saison prochaine et pourrait déjà être endossé pour le match face à Bologne le week-end prochain. Un kit signé Adidas, comme depuis 2015, et au look plutôt traditionnel pour fêter les 10 ans du Juventus Stadium.

Home is where every dream begins. 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲.



Vi presentiamo il nostro nuovo Kit Home per la stagione 2021/22 by @adidasfootball ⚪️⚫️ - Get yours now! #createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve