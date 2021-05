La Gantoise prend la mesure du Standard de Liège

Ce mercredi soir, La Gantoise accueillait le Standard de Liège lors de la cinquième journée de Playoffs 2.

Pour le déplacement à Gand ce mercredi, Mbaye Leye devait se passer des services de Selim Amallah (dos), de Samuel Bastien (élongation), d'Arnaud Bodart (commotion cérébrale), de Merveille Bokadi (talon d’Achille), de Laurent Henkinet (pubalgie), de Laurent Jans (dos), de Nicolas Raskin (genou) et de Moussa Sissako (genou). L'entraîneur du matricule 16 a aligné une équipe remaniée chez les Buffalos. À noter la titularisation de Zinho Vanheusden alors que La Gantoise alignait son équipe type.

Pas de round d'observation dans cette partie. La Gantoise ouvrira rapidement le score via une belle frappe de Malede pleine lucarne, bien servi par Kums (7e), 1-0.

© photonews

La réaction liégeoise se fera attendre. Après une perte de balle des Rouches, Malede aura l'opportunité de doubler la mise mais placera à côté (25e). Quelques minutes plus tard, nouvelle occasion gantoise, mais Shamir effectuera un retour providentiel sur Bezus (30e). Le score ne bougera pas à la pause (1-0).

En début de seconde période, le Standard montrera un autre visage en poussant et faisant reculer les Buffalos dans leur camp. Les Rouches auront une grosse opportunité peu après l'heure de jeu avec une reprise de Klauss sur un joli centre de Siquet, mais le Brésilien placera le ballon à côté (67e). Par la suite, les pensionnaires de la Ghelamco Arena géreront calmement leur avance face à des Liégeois motivés mais trop peu dangereux. Durant les arrêts de jeu, La Gantoise doublera la mise après une mauvaise relance de Delferrière. Tissoudali partira dans la profondeur et servira royalement Yaremchuk (90e+4e), 2-0. Le score ne bougera plus.