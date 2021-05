Ivan Perisic taquine son équipier Lukaku après le titre du Club de Bruges

Équipiers aujourd'hui, Romelu Lukaku et Ivan Perisic ont été rivaux fut un temps, l'un scorant pour Anderlecht, l'autre pour Bruges. Le titre des Blauw & Zwart était une occasion trop belle pour le Croate.

Ivan Perisic (32 ans) a porté les couleurs du Club de Bruges de 2009 à 2011, décrochant le titre de Footballeur Pro et de meilleur buteur du championnat de Belgique en 2011 mais ne parvenant pas à rivaliser avec le RSC Anderlecht de Romelu Lukaku, actif chez les Mauves dans le même laps de temps et champion en 2010. Aujourd'hui, les deux hommes sont équipiers à l'Inter Milan, et le Croate s'est permis de taquiner Lukaku sur Instagram suite au titre brugeois obtenu au Lotto Park ...