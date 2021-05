Le Standard de Liège veut prendre sa revanche contre Ostende : "Nous avons été humiliés chez eux, nous voulons nous racheter"

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueille Ostende lors de la sixième et dernière journée des Playoffs 2. Un match sans aucun enjeu pour les Rouches mais l'entraîneur principal du matricule 16 veut clôturer la saison sur une belle note.

Le Standard de Liège disputera son dernier match de la saison ce samedi contre Ostende. L'objectif des Liégeois est de terminer cet exercice 2020-2021 sur une belle note, soit une victoire.

Petit ouf de soulagement du côté de Sclessin de voir la saison se terminer ce week-end. "Soulagé ? Quand on voit le manque de réussite, le nombre de blessés et ces jeunes que nous devons aligner prématurément, c'est bien de finir cette saison. Nous voulons terminer d'une belle manière. Mais nous voulons aussi nous racheter car nous avons été humiliés à Ostende lors de la première journée des Playoffs 2 (6-2). Nous avons une revanche à prendre. De plus, nous désirons terminer à la 7ème place également. Il faut toujours tout donner. Les vacances seront après Ostende", a prévenu Mbaye Leye en conférence de presse.

"Ne plus être en réaction"

Quel sera la clé de cette rencontre ? Bien soigner le début de match du côté des Rouches ? "Il manque cette agressivité d'aller chercher l'adversaire quand il est hors-zone et cette réussite qui nous fait défaut. Ne plus être en réaction également et ne pas se faire surprendre. Nous devrons maîtriser cela par la suite et instaurer une régularité pour la saison prochaine", a conclu le technicien sénégalais.