Kompany salue "Jeanke" : "Je le connais depuis que j'ai 6 ans"

Ce jeudi, Jean De Bock, dit "Jeanke", a reçu une haie d'honneur et un bel hommage pour ses adieux au Parc Astrid, qu'il fréquente depuis 36 ans. Vincent Kompany est revenu sur sa relation avec le responsable matériel et ancien délégué des jeunes du club.

Vincent Kompany fait partie des rares au club ayant connu "Jeanke" il y a déjà presque 30 ans, alors qu'il était délégué de jeunes à son arrivée. "Il était mon délégué en U9 mais je le connais depuis que j'ai six ans. C'était une des personnes qui me donnaient ma veste quand j'étais au vestiaire avec les mains gelées après un match. Il y a eu beaucoup de changement à Anderlecht ces 5 dernières années, mais des gens comme Jeanke ne sont pas toujours visibles", pointe l'entraîneur du RSCA.

"Et ces gens sont si importants pour notre sport. Il y a toujours un moment avant un match où je veux laisser les joueurs tranquille, pour être au calme, et je ne compte plus les fois où j'ai alors regardé des vieilles photos d'équipe dans le local de matériel avec Jeanke", se rappelle Kompany. "Il me racontait tout sur les anciens joueurs, sur les icones du club.

Les gens comme Jeanke sont tellement importants pour le club

"On discutait des grands moments des années 70, il me racontait des histoires sur les joueurs, les coachs. C'est important pour moi, parce que je peux alors le passer à mes joueurs, leur dire ce que des joueurs comme Philippe Albert ou Paul Van Himst ont signifié. Des gens comme Jean sont très importants".