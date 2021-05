Kompany s'est calmé : "Je ne veux pas me focaliser sur l'arbitrage"

Vincent Kompany était furieux et n'est peut-être pas passé loin d'un renvoi en tribunes lors d'Antwerp-Anderlecht, mais avait décidé de tourner rapidement la page par après.

Le carton rouge de Matt Miazga a mis Vincent Kompany en rage ce dimanche, et le coach du RSCA s'est énervé comme rarement sur son bord de terrain, prenant un carton jaune au passag. Durant toute la rencontre, il semblait d'ailleurs plutôt mécontent de Mr Boucaut, mais n'a pas tenu à en remettre une couche par après. "Il reste quelque chose au niveau émotionnel, mais j'ai eu l'occasion de dire ce que j'en pensais et je ne veux pas refaire le match dix fois. Nous avons juste un avis divergent, le corps arbitral et moi", relativisait-il en conférence de presse.

"On va se concentrer sur le match qu'on a fait. J'ai vu une belle entrée d'un jeune Zeno Debast, une solidarité digne de gars de trente ans face à l'une des meilleures attaques de Belgique", continue Kompany. "Même à 10, on était dans le match. Le carton rouge, le but, j'ai donné mon avis là-dessus, mais j'ai eu le temps de respirer et je ne veux pas rester là-dessus. Ca ne définit pas notre saison".

🔴 | Le @rscanderlecht se met en difficulté avec cette carte rouge de Matt Miazga ! 😱 #ANTAND pic.twitter.com/SYN5OaG39U — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 23, 2021