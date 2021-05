Le Spartak Moscou sera entraîné par un ancien coach de Benfica

Après le départ de Domenico Tedesco, le Spartak Moscou a officialisé l'arrivée au poste d'entraîneur de Rui Vitoria, ancien coach de Benfica.

Deux fois champion du Portugal en 2016 et 2017 avec Benfica, Rui Vitoria (51 ans) est le nouvel entraîneur du Spartak Moscou, a annoncé le club moscovite via un communiqué ce lundi. Vitoria dirigeait dernièrement Al-Nassr, en Arabie Saoudite, et était libre depuis décembre dernier. Son objectif premier sera de ramener le titre au club le plus titré de Russie, qui a terminé deuxième loin derrière le Zenit Saint-Pétersbourg cette saison.