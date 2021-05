Le RSC Anderlecht poste par poste : un été chargé pour Peter Verbeke

La saison est finie, c'est l'heure des bilans et de se projeter, déjà, vers le mercato estival. Révisons, ligne par ligne, la situation du RSC Anderlecht.

Gardiens de but

La hiérarchie des portiers anderlechtois a été modifiée un peu à la surprise générale peu avant les Playoffs : Bart Verbruggen (18 ans) a remplacé un Timon Wellenreuther qui décevait régulièrement, et n'aura pas vraiment amené le moindre doute quant à ses capacités à concurrencer Hendrik Van Crombrugge si celui-ci venait à revenir. Le jeune Verbruggen, cependant, n'a pas rassuré tout le monde en phase finale et a encore du travail ; le timing était-il idéal pour le lancer ? Difficile à dire, mais Kompany en assume le choix.

© photonews

Van Crombrugge devrait enfin revenir la saison prochaine, et le plus tôt sera le mieux tant son absence, on l'oublie, pose problème. Wellenreuther (tout comme Warner Hahn, jamais pris en considération) devrait partir, et Verbruggen rester n°2 ; n'oublions pas les erreurs d'un jeune portier comme Maarten Vandevoordt, aujourd'hui indiscutable à Genk, et qui doivent inciter à la patience à un tel poste. Le n°3 ? Les noms de Kenny Steppe et Colin Coosemans ont été cités, et le profil sera quoi qu'il en soit celui d'un gardien assez expérimenté pour endosser le rôle de titulaire si besoin était (par exemple si Verbruggen est jugé trop tendre).

Défense centrale

L'un des chantiers à venir pour Peter Verbeke et Vincent Kompany, là aussi dépendant d'un retour de blessure : celui de Hannes Delcroix, bonne surprise de la saison. Sera-t-il au même niveau à son retour ? Tout le RSCA l'espère, car Elias Cobbaut n'est pas une assurance tous risques et pourrait bien partir en cas d'offre intéressante, auquel cas un défenseur d'expérience devrait débarquer.

© photonews

L'autre question concerne Matt Miazga : l'Américain va-t-il rester ? S'il part, Anderlecht se retrouve tout simplement privé du moindre défenseur central de plus de 23 ans, voire moins si Cobbaut part également. Impensable au moment de retrouver l'Europe. Conserver Miazga doit être une priorité absolue pour le club à un poste où les Lissens, Debast et dans une moindre mesure Sardella et Kana ne peuvent pas être envoyés au casse-pipe trop vite et où les automatismes sont primordiaux.

Arrières latéraux

Un poste moins inquiétant concernant les titulaires : sauf surprise, Bogdan Mykhaylichenko et Amir Murillo devraient rester et sont indiscutables à leur poste. Ils doivent cependant absolument être doublés, le seul remplaçant réel étant actuellement Sardella, qui sert un peu de couteau suisse à Kompany entre l'axe et le(s) flanc(s). Le départ de Kemar Lawrence va devoir etre compensé, mais voir débarquer plusieurs latéraux ne serait pas surprenant.

© photonews

Milieux de terrain

Partira ? Partira pas ? Le suspens est complet concernant Albert Sambi Lokonga, mais du côté de la direction d'Anderlecht, on est naturellement en train de se préparer à un départ du capitaine, et pour une grosse somme si possible. Ca tombe bien, car il faudra immédiatement réinvestir pour remplacer Sambi : Kristian Arnstad paraît encore un peu vert pour le rôle, et Majeed Ashimeru qu'on avait présenté comme son successeur évolue un cran plus haut, pour peu même qu'il reste au vu de ses prestations en demi-teinte.

© photonews

En cas de départ d'Adrien Trebel, un autre transfert devra être réalisé, et le temps de jeu en dents de scie du Français pour son salaire mirobolant rendrait sa vente douce-amère pour le RSCA, qui compte tout de même sur son rôle de leader. L'ampleur prise par Josh Cullen, cependant, rend peut-être le timing idéal pour se séparer en bons termes de Trebel.

Milieux offensifs et ailiers

Au moins un poste où une arrivée est déjà confirmée : celle de Lior Refaelov, loin d'être un détail a vu de son CV. De quoi rendre acceptable un éventuel départ d'un Yari Verschaeren dont la motivation commence à laisser sceptique, tout comme les prestations au-delà des statistiques : faut-il faire des pieds et des mains pour conserver le Diable Rouge, à un poste où les jeunes de Neerpede amènent chaque saison de la qualité (Mario Stroeykens, entre autres, attend son heure avec patience) ? A notre avis, pas nécessairement.

© photonews

Reste à gérer le cas Majeed Ashimeru, qui pourrait bien rester et monter en puissance. Ce seront ensuite les ailes qu'il faudra regarnir : Jacob Bruun Larsen et Paul Mukairu ne devraient pas rester et Vincent Kompany, déjà franchement limité en termes d'options durant les Playoffs, aura bien besoin de renforts. Plusieurs ailiers devraient arriver cet été, si possible des joueurs capables d'occuper flancs comme axe plutôt que de purs "ailiers de débordement", peu adaptés au style Kompany.

Attaquants

Si Peter Verbeke ne réussit pas un exploit, à savoir conserver Lukas Nmecha dont le prix est estimé à 8 million d'euros, il faudra tout simplement ... tout refaire en pointe, Abdoulay Diaby étant partant quasi à coup sûr au vu de sa saison complètement manquée. Ce sera, avec Miazga, le premier chantier de l'été, dont dépendra le reste du mercato : si Nmecha part, il faudra trouver un buteur capable de marquer 15 à 20 goals par saison, ce qui n'est généralement pas bon marché.

Avec la perspective de l'Europe, même si Nmecha reste, un ou plusieurs renforts seraient de bon aloi, l'Allemand ne pouvant pas porter pour une seconde saison consécutive le poids de toute l'attaque sans qu'aucun turnover ne puisse être effectué. On l'a vu dans ces Playoffs, Lukas Nmecha était émoussé. Sauf surprise, aucun n°9 ne semble prêt à sortir de Neerpede pour intégrer la rotation.