Blessé, Orlando Sa raccroche définitivement les crampons

Actif à Malaga depuis le début de saison, Orlando Sa espérait en avoir pour quelques années encore sur les terrains, mais il a annoncé ce jeudi, jour de son anniversaire, qu'il tirait une croix sur sa carrière de footballeur.

"Je fête mes 33 ans aujourd'hui, cela aurait dû être un jour heureux, mais malheureusement, je dois arrêter de faire ce que j'aime. Cela n'a pas été une décision facile à prendre, mais j'ai dû la prendre après avoir reçu la confirmation d'une nouvelle blessure", explique-t-il, avant de remercier tous ceux qui ont accompagné son voyage sur les terrains des quatre coins d'Europe.

Passé par Braga, Porto, Fulham, Limassol, Varsovie, Reading ou encore Tel Aviv, le Portugais s'était fait une solide réputation en Belgique lors de son premier passage au Standard: il avait inscrit 27 buts en une saison et demie, avant de filer en Chine.

The journey has come to an end... ❤️ pic.twitter.com/3jqLKSw2zJ