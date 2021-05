Le Sporting Charleroi féminin officialise un transfert

Charleroi renforce son équipe de Super League en vue de la saison prochaine.

Après une première saison sous le signe de l'apprentissage, le Sporting Charleroi veut améliorer son équipe féminine et mise sur de jeunes talents issus des grands clubs du pays. Après Manola Galofaro, arrivée du RSC Anderlecht Women, c'est Joséphine Delvaux (20 ans), gardienne de but du Racing Genk et qui poursuit en parallèle ses études à Liège, qui débarque au Mambourg.