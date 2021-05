Christophe Galtier restera bien en Ligue 1 !

Un entraîneur champion qui quitte le club récemment sacré pour rejoindre le ... 9e au classement ? Voilà qui n'arrive pas souvent, pour ne pas dire que c'est une première. C'est pourtant ce que devrait faire Christophe Galtier : le désormais ex-coach du LOSC va rejoindre l'OGC Nice, classé 9e et hors des coupes d'Europe. Un club qui l'intéressait depuis avril, rapporte Fabrizio Romano.

Galtier a notamment rejeté l'offre de l'Olympique Lyonnais, qui s'est séparé de Rudi Garcia et se cherche également un coach, pour privilégier la Côte d'Azur.

Christophe Galtier always wanted to join Nice as his priority, he’s tempted since April - the deal is finally set to be completed. He’s expected to sign the contract in the next hours. 🔴 #OGCNice https://t.co/j3HIlEagwZ