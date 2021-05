Un nouveau coach et un "football moderne" pour l'Antwerp

L'Antwerp a, à son tour, confirmé l'arrivée de Brian Priske.

Quelques minutes après Midtjylland, c'est l'Antwerp qui a officialisé l'arrivée de l'entraîneur danois au Bosuil. La direction anversoise a, visiblement, été conquise par la vision de Brian Priske.

"Il n'a pas seulement convaincu l'Antwerp par les résultats qu'il a obtenus en tant qu'entraîneur lors des deux dernières saisons, mais aussi par la passion et le dynamisme qu'il met dans son métier", insiste le club dans son communiqué.

Et l'ancien joueur de Bruges et de Genk arrive aussi avec des "ambitions" à Anvers. "Brian Priske est un coach qui propose un football moderne et, atout supplémentaire, il connaît bien la compétition belge et a démontré lors des discussions qu'il avait déjà une bonne connaissance de notre groupe de joueur."