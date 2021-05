Changement du camp de base pour la République tchèque

La République tchèque n'installera pas son camp de base à Edimbourg pour ses rencontres de la phase de groupes de l'Euro 2021.

Ce samedi, la République tchèque a décidé de changer de camp de base. Les Tchèques s'installeront donc à Prague et non à Edimbourg. "Nous avons pris cette décision à cause des restrictions et aux règles sanitaires en Écosse. Nous (volerons) à chacun de nos matchs de phase de groupes séparément", a expliqué la Fédération tchèque dans un communiqué. "Un membre testé positif signifierait la quarantaine pour toute l'équipe comme le disent les restrictions de l'Écosse en ce moment. Cela ne correspond pas au protocole de l'UEFA."

Les Tchèques, qui sont dans le groupe D, disputeront leurs deux premiers matchs à Glasgow, contre l'Écosse et la Croatie (14 et 18 juin), le dernier contre l'Angleterre à Londres (22 juin).