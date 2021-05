Le titre est en poche.... mais le chantier brugeois sera important

Le Club de Bruges a enchaîné avec un deuxième titre consécutif, mais l'équipe pourrait avoir un tout autre visage dans quelques semaines.

Le Club de Bruges est champion, va disputer la Ligue des Champions et a des ambitions à la hausse pour la saison prochaine: tenter de tripler la mise mais surtout un doublé coupe-championnat que veut absolument la direction des Gazelles.

Cependant, le chantier de cet été sera important car le Club devra gérer non seulement les départs, mais aussi les retours de prêt et les arrivées. Il y en aura pour tout le monde.

Cela commence par Philippe Clement. Si des discussions contractuelles vont débuter d'ici quelques jours et que le coach désormais trois fois vainqueur du championnat a déclaré qu'il se sentait bien dans le club de son coeur, on sait que tout peut aller très vite en football. "Il faudrait quelque chose de grand pour quitter Bruges", et ce quelque chose de grand pourrait bien être les Diables Rouges en cas de départ de Roberto Martinez.

Ensuite, plusieurs joueurs du noyau sont en prêt: Tahith Chong, Stefano Denswil et Nabil Dirar. aucun des trois ne devrait être conservé. Les options sur les prêts de Noa Lang et de Sobol ont été levées, les deux joueurs appartiennent au Club.

Ensuite, la gestion des retours de prêt va être importante. Simon Deli, Lois Openda, Michael Krmencik, Emmanuel Dennis vont revenir au Club, il faudra soit les réintégrer, soit leur trouver un nouveau port d'attache définitif ou temporaire.

Au niveau des départs, le Club va devoir faire face à des offres de clubs étrangers pour certains joueurs: Clinton Mata, Odilon Kossounou, Noa Lang et Charles De Ketelaere sont cités depuis quelques semaines maintenant dans des clubs étrangers. Est-ce que les joueurs voudront ou pourront résister aux sirènes des plus grands championnats?

Enfin, il faudra bien évidemment se renforcer. Un ou deux ailiers seront recherchés, tout comme un défenseur central supplémentaire. Enfin, le Club voudra aussi commencer à trouver un successeur à Ruud Vormer ou encore à Hans Vanaken, qui ont dû jouer beaucoup de rencontres cette saison.

Bref, le chantier du Club sera énorme et on peut s'attendre à beaucoup de changements dans l'équipe de Philippe Clement... si ce dernier est encore présent.