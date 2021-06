Un choix difficile pour Martinez au poste d'arrière droit ? Castagne : "Je veux être titulaire"

Si tout le monde est en forme, on connait les titulaires à chaque poste. Mais au poste de back droit, il y a encore des doutes.

Thomas Meunier a déjà beaucoup apporté à l'équipe nationale, mais il a connu une saison difficile avec le Borussia Dortmund, où il était souvent sur le banc. Timothy Castagne s'est révélé être un joueur important à Leicester City. "En tant que compétiteur, j'ai toujours envie de jouer et je veux être titulaire à l'Euro. C'est mon ambition. Mais c'est le coach qui décidera. Si je ne suis pas dans le onze, je serai aussi là si l'équipe a besoin de moi comme remplaçant", a expliqué le joueur des Foxes en conférence de presse.

Castagne a joué à plusieurs postes la saison dernière. "Mon préféré reste bien sûr le poste de back droit. Est-ce que je peux dépanner au centre ? Oui, mais ma grande force, c'est ma capacité à courir, et ce n'est pas là qu'elle se manifeste. Bien sûr, je peux rattraper un attaquant lorsqu'il part dans la profondeur, car j'ai plus de vitesse qu'un défenseur central."

Castagne a également pu profiter d'un match avec du public après un an lors de la finale de la FA Cup. "Cela fait une énorme différence. Les émotions après le but de Youri, ça dit tout. C'est douloureux et triste de jouer sans public, car ils font une énorme différence."