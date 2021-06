Voici les 8 nominés pour le titre de meilleur joueur en Premier League

Cette année, Manchester City a quasiment tout écraser sur son passage en Premier League. Les Citizens ont marché sur l'eau en championnat notamment grâce à son homme fort Kevin De Bruyne.

Comme chaque année, la Premier League va élire le meilleur joueur de la saison et vient vient de dévoiler les huit nommés pour ce titre. On retrouve encore Kevin De Bruyne qui l’avait déjà gagné la saison dernière, mais aussi son coéquipier Ruben Dias qui fut l'une des révélations de la saison. Harry Kane meilleur buteur et passeur de la saison, Bruno Fernandes, Jack Grealish, Mo Salah, Tomas Soucek et Mason Mount sont aussi nominés pour ce titre.