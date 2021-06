Didier Deschamps revient sur la défaite des Espoirs : "Une énorme déception mais de là à tout remettre en cause..."

Faisant partie des favoris pour l'Euro Espoirs, les Bleuets ont été sortis dans le temps additionnel dès les quarts de finale contre les Pays-Bas (2-1).

La France Espoirs n'y arrive pas trop depuis plusieurs années. En conférence de presse avant la rencontre des Bleus face au Pays de Galles ce mercredi, Didier Deschamps a eu un mot pour son collègue Sylvain Ripoll et est revenue sur le match des U21.

"Je n'ai pas vu la première mi-temps, j'ai vu la deuxième, l'équipe de France a été dominatrice. Le résultat amène une certaine analyse. À quoi ça tient ? Un but à la 92e... Et avec notre système, il n'aurait sans doute pas été validé (référence au VAR). C'est une catégorie où il y a beaucoup de joueurs de qualités, certains sont venus avec moi, malgré tout, pendant des années, l'équipe de France ne s'est pas qualifiée, ça s'est joué à peu. Il y a une énorme déception, de là à tout remettre en cause... On a une capacité à former des joueurs qui jouent rapidement, certains dans de très grands clubs. C'est une déception, il y avait le potentiel pour continuer, même si je n'oublie pas qu'il y a eu des impondérables. Cela s'est joué à peu de choses, l'équipe de France aurait mérité de se qualifier", a confié Deschamps.