Fernando Santos place la Belgique parmi ses favoris

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, voit la Belgique parmi les favoris de l'Euro 2020.

Le sélectionneur des champions en titre a cité plusieurs pays comme faisant partie des grands favoris à la victoire finale, et parmi eux "les Pays-Bas, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et la Belgique. Mais il y a aussi la Croatie, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux", déclare Santos à l'agence de presse Lusa.

"Il y a plusieurs équipes avec du potentiel et il y a toujours des surprises". Santos cite notamment le Pays de Galles, demi-finaliste lors de la précédente édition en 2016 et tombeur de la Belgique en quart de finale.