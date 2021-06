Le Belge Romeo Lavia récompensé à Manchester

Romeo Lavia avait décidé de quitter le Sporting d'Anderlecht pour une aventure à Manchester City en début de saison. Il n'a pas manqué ses débuts en Angleterre. Rapidement passé de l'effectif des U18 à celui des U23 du club mancunien, le milieu défensif a même eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe A.

Et ses performances lui ont aussi permis de soulever le trophée de joueur de la saison de l'effectif U23 des Mancuniens. Romeo Lavia a disputé 15 rencontres, inscrit 1 but et distillé 2 assists en Premier League 2 cette saison.

Great season with the team, very honoured to have won the EDS player of the season!💙 pic.twitter.com/gAvr4jWBgb