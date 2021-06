Genk a reçu une première offre pour Dries Wouters

Indésirable à Genk, Dries Wouters devrait changer d'air cet été. Le KV Malines aurait formulé une première offre pour attirer le défenseur de 24 ans.

Dries Wouters devrait faire ses valises cet été. D'après les informations de Het Belang van Limburg, le Racing Genk aurait reçu une proposition pour son numéro 4. Et celle-ci proviendrait d'un club de Pro League. En effet, c'est bien le KV Malines qui serait passé à l'action pour s'attacher les services du défenseur de 24 ans.

L'entraîneur Wouter Vrancken aimerait donc attirer le gaucher chez les Sangs et Or. Toutefois, selon le média néerlandophone, Genk aurait jugé l'offre des Kerels insuffisante et attendrait plus pour lâcher son joueur. Aujourd'hui, la valeur marchande du principal intéressé est estimée à un milion d'euros par Transfermarkt.

Quoi qu'il en soit, Dries Wouters n'est plus en odeur de sainteté dans le Limbourg. En 2020/2021, le natif de Tongeren n'a eu le droit qu'à 388 petites minutes de jeu toutes compétitions confondues (8 matchs). En manque de temps de jeu, il devrait aller voir ailleurs. Reste à savoir quel club saura satisfaire les exigences de Genk.