Zlatan Ibrahimovic déçu par un coéquipier

Le géant suédois n'a pas sa lange dans sa poche et l'a encore prouvé.

Gianluigi Donnarumma n'évoluera plus à l'AC Milan la saison prochaine. Après avoir disputé plus de 250 matchs avec les Rossoneri, le portier italien est en fin de contrat et n’a pas prolongé son bail. D'ailleurs, Mike Maignan a rejoint le club lombard pour le remplacer car celui-ci était trop gourmand concernant sa prolongation.

Dans une interview pour la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur l’attitude de son coéquipier qu’il juge décevante. "Très (déçu). Vous m'avez demandé avant si les joueurs gagnent trop, maintenant je pose une question : quelle est la valeur de Donnarumma ? Il a grandi à Milan, il aurait pu être le gardien de but de l'équipe pendant vingt ans, peut-être pas vingt parce qu'il n'est pas Ibra (rires). Mais c'est le meilleur au monde. Aurait-il pu devenir M. Milan, comme Paolo Maldini ? Il n'y a pas de mesure. Je ne sais pas si Gigio va partir ou non. Il faut être deux pour danser le tango. Je lui dirai de rester avec Milan jusqu'à la fin", a lâché Ibracadabra.