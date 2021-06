Aleksander Ceferin règle ses comptes à propos de la Super League : "À mes yeux, Agnelli n'existe plus"

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin n'a pas oublié ni digéré la fronde de plusieurs dirigeants à l'origine du projet de Super League, dont Andrea Agnelli.

La planète football avait vécu un véritable tsunami suite à l'annonce de la Super League. La plupart des formations s'étaient finalement retirées du projet, devant la gronde des supporters et la colère des clubs et de l'UEFA. Mais le président de la Juventus Andrea Agnelli s'était illustré par des sorties médiatiques contre Aleksander Ceferin.

"On pourrait classer les protagonistes en trois catégories. Je mets Andrea Agnelli dans la première, à mes yeux cet homme n'existe plus", a confié le président de l'UEFA lors d'un entretien accordé à So Foot. "Je pensais que nous étions amis, mais il m’a menti jusqu'au dernier jour, en m’assurant de ne pas m'inquiéter alors que la veille, il avait déjà signé tous les documents nécessaires au lancement de la Super League."

"Dans la deuxième catégorie, je place un groupe de dirigeants que j’estimais proche. Et dans la troisième catégorie, je mettrais des dirigeants avec qui je n'avais pas de contacts privilégiés. Sans vraiment les blâmer, ils devront également subir les conséquences de leurs actes", poursuit Ceferin.

"Est-ce que l'argent achète tout ?", explique encore le Slovène. "Le football est plus qu’un simple jeu, il fait partie entière de nos sociétés, de nos nations et de nos cultures."