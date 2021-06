Une nation, une pépite : Nikola Vlasic, tsar de Croatie

L'Euro, c'est dans une semaine. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

On présente souvent la Croatie comme une sélection vieillissante, dont 2018 était le baroud d'honneur de la vieille garde. Mais le futur de l'équipe au damier a un nom : Nikola Vlasic (23 ans), qui sort de la meilleure saison de sa carrière avec le CSKA Moscou. Une explosion après un passage plutôt manqué du côté d'Everton, où il débarque en 2017 en devenant au passage le transfert sortant record de son club, le Hajduk Split.

Prêté au CSKA en 2018-2019 puis transféré à titre définitif, Nikola y devient tsar dès ses débuts, lorsqu'il participe aux deux victoires de son équipe face au Real Madrid et termine sa première saison avec 8 buts et 7 assists. Cette saison, c'est la consécration malgré une saison moyenne du club moscovite qui termine 6e.

Véritable meneur de jeu, plutôt 10 que milieu relayeur comme son idole Luka Modric auquel il est parfois comparé (pour leur talent que pour leur rôle sur le terrain), Vlasic réussit l'exploit d'être élu joueur de l'année par la presse russe malgré cette saison ratée du CSKA. Avec 11 buts et 5 assists, le Croate a évité à son équipe un vrai naufrage, et arrive à l'Euro 2020 bien décidé à faire taire les doutes concernant sa sélection.

Les trois derniers matchs au sommet de la Croatie se sont soldés par des défaites, en Ligue des Nations face au Portugal, la Suède et la France. Le partage de cette semaine face à l'Arménie n'est pas du plus bel effet. Mais avec 5 buts en 21 matchs et des réalisations face à la France et la Suède (en Ligue des Nations également), Vlasic a déjà prouvé pouvoir être décisif et faire la différence : l'atmosphère d'un Euro 2020 et une équipe comme toujours transfigurée en grand tournoi pourrait offrir au tsar Nikola de Croatie l'occasion de briller. Avant un gros transfert ?