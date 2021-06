Inquiétude pour Leandro Trossard, blessé à l'échauffement

S'il n'était pas dans le onze des Diables ce soir face à la Croatie, Leandro Trossard ne devrait même pas monter au jeu : le joueur de Brighton s'est blessé.

Mauvaise nouvelle et inquiétude à quelques jours de l'Euro 2020 : Leandro Trossard, remplaçant ce dimanche face à la Croatie, s'est blessé à l'échauffement et est rentré aux vestiaires après avoir échangé avec le staff médical des Diables. L'ailier de Brighton & Hove Albion n'était pas dans le onze, mais on doute désormais qu'il montera même au jeu.

On croise naturellement les doigts pour qu'il ne s'agisse de rien de grave pour Trossard, qui avait montré de très belles dispositions ces derniers mois et faisait partie des options offensives de Roberto Martinez.