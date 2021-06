Une nation, une pépite : David Turnbull, le trèfle à quatre feuilles de l'Écosse ?

L'Euro, c'est dans moins d'une semaine. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

L'Écosse ne fait pas partie des outsiders de cet Euro, c'est le moins qu'on puisse dire. Versée dans un groupe compliqué, dénuée de réelles stars à l'exception de Scott McTominay (Manchester United) ou encore Kieran Tierney (Arsenal). Quelques jeunes talents, cependant, pointent le bout de leur nez et ont reçu leur première sélection récemment : c'est le cas du champion d'Europe Billy Gilmour (Chelsea), 19 ans, et du fraîchement élu "Young Player of the Year" David Turnbull (21 ans), milieu créatif du Celtic Glasgow.

Si Turnbull n'a pas eu l'occasion de découvrir plus tôt l'équipe au chardon, ce n'est pas à cause d'une éclosion tardive mais bien d'un coup du sort : après une saison de l'explosion qui le voit inscrire 16 buts en 34 matchs avec Motherwell, il décroche le transfert de ses rêves au Celtic ... mais le deal tombe à l'eau quand le jeune joueur doit se faire opérer au genou et vit une saison 2019-2020 quasi-blanche. Le transfert est retardé d'un an, mais le Celtic Glasgow ne regrettera pas de lui avoir maintenu sa confiance.

Si la saison du Celtic est surtout marquée par la perte du titre au profit du rival, le jeune milieu offensif se montre très en vue et retrouve toutes ses jambes après sa lourde blessure : 9 buts et 8 assists en 35 matchs, dont un but et une passe décisive lors de la spectaculaire victoire face au LOSC en Ligue des Champions (3-2), lui valent un titre de Joueur de l'Année chez les Bhoys, et d'Espoir de l'année en Scottish Premiership. La sélection avec l'Écosse suit naturellement, et au meilleur moment : David Turnbull a pu faire ses débuts lors de l'excellent partage obtenu face aux Pays-Bas en match de préparation. Il était titulaire, et peut espérer entamer l'Euro 2020 avec ce statut. Les Ecossais auront besoin de son talent pour espérer faire autre chose que de la figuration.