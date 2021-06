Michel Platini : "Je pense que l'équipe de France, aujourd'hui, est au-dessus de tout le monde"

À huit jours maintenant de l'entrée en lice des Bleus contre l'Allemagne le mardi 15 juin, l'ancien numéro 10 tricolore place les champions du monde au-dessus du lot.

Michel Platini a évoqué son optimisme pour l’équipe de France à l’Euro lors d’un entretien avec la radio RMC. "Je pense que ce n’est pas prétendument favorite, elle est favorite. Je pense que l’équipe de France, aujourd’hui, est au-dessus de tout le monde. Soit par ses individualités et aussi par le nombre très important de joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale. Je pense que Didier Deschamps a un champ de joueurs extraordinaire. La difficulté c’est de trouver les onze dans tout ce lot de très grands joueurs. Je pense que l’équipe de France est la plus complète de toutes. Après, si les individualités font l’équipe, s’entendent bien et que les planètes sont alignées, je pense qu’il n’y aura aucun souci", a estimé le Français.