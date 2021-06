Roberto Martinez prend la défense de ses défenseurs et de Nacer Chadli : "Un footballeur unique"

La sélection de Nacer Chadli a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Dimanche, l'international belge aux 64 capes a même débuté contre la Croatie. Roberto Martinez était satisfait de sa performance.

Nacer Chadli a joué un match honorable sur le flanc gauche contre la Croatie. Après septante minutes, le joueur de Basaksehir est sorti. "Nacer Chadli est un joueur unique", a déclaré Roberto Martinez. Il est très fiable en possession du ballon, doué techniquement et fort tactiquement. Il a toujours été important pour l'équipe nationale. Par rapport à mars, il a parcouru un long chemin physiquement. Pendant 60 minutes, il a joué le match parfait sur le plan physique. Thorgan Hazard est un type complètement différent, quelqu'un qui crée un danger plus direct", a souligné le Catalan en conférence de presse.

"Personne n'atteint un niveau aussi constant"

Contre la Grèce, la défense belge n'a pas fait un très bon travail. Et bien, c'était le cas contre les vice-champions du monde dimanche. Les Diables Rouges n'ont pratiquement pas donné d'occasions. "Je sais que la presse a été très préoccupée par la défense, c'est aussi votre travail... Mais je suis très heureux avec ces gars-là. Jason Denayer ? Je n'ai pas vu un seul mauvais match de lui en équipe nationale. Toby Alderweireld ? Je ne connais aucun joueur qui ait atteint un tel niveau de régularité dans une équipe nationale au cours des cinq dernières années. Vertonghen et Vermaelen ont également montré leur expérience et leur capacité d'adaptation dimanche", a conclu Martinez.