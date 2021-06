🎥 Le dernier but de Roman Yaremchuk avant l'Euro

Les Ukrainiens et le buteur gantois ont fait le plein de confiance avant de défier les Pays-Bas en ouverture de leur Euro.

Après avoir dompté l'Irlande du Nord (1-0), jeudi dernier, l'Ukraine disputait un dernier match de préparation, lundi soir, contre Chypre. Et les hommes d'Andreï Chevtchenko ont fait le plein de confiance, avec une large victoire (4-0).

Andreï Yarmolenko a inscrit un doublé, Oleksandr Zinchenko et Roman Yaremchuk ont également trouvé l'ouverture. Le joueur de la Gantoise était au bon endroit pour boucler une superbe action collective et inscrire le huitième but de sa carrière internationale.

Place désormais à un premier grand défi pour les Ukrainiens qui s'attaqueront directement au favori de leur groupe: les Pays-Bas, à Amsterdam, dimanche soir.